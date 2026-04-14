Il Parco del Foro Italico si appresta ad accogliere l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, con la cerimonia di presentazione delle wild card avvenuta martedì 14 aprile 2026. Sono stati annunciati i nomi dei giocatori e delle giocatrici che riceveranno l’accesso diretto ai tabelloni principali, tra cui spiccano i tennisti italiani. La manifestazione si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito, con le partite che si terranno nel corso della settimana.

Il Parco del Foro Italico si prepara a ospitare l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, con la presentazione ufficiale delle wild card per i tabelloni maschili e femminili avvenuta questo martedì 14 aprile 2026. L’evento, che animerà il cuore del tennis romano dal 28 aprile al 17 maggio, vede come protagonista assoluto Jannik Sinner, arrivato alla vetta del ranking mondiale dopo il successo ottenuto a Montecarlo contro Carlos Alcaraz. L’architettura dei nomi per il tabellone maschile e le dinamiche delle qualificazioni. Le decisioni prese da Angelo Binaghi, presidente della FITP, delineano un quadro di grande fermento per il main draw maschile, dove il talento nazionale riceve un impulso diretto attraverso inviti mirati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Sinner e Berrettini: ecco le wild card per gli Internazionali

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