Internazionali Roma 2026 il tabellone di Sinner | possibili derby e finale da sogno

Oggi è stato ufficialmente sorteggiato il tabellone degli Internazionali d’Italia 2026, con il numero uno del mondo che esordirà al secondo turno contro uno tra Ofner e Michelsen. Nel percorso del giocatore italiano ci sono possibili incontri con Berrettini, Musetti e Zverev, mentre tra le possibili sfide di finale si prospettano incontri da sogno. Il torneo si disputerà sui campi di Roma, con le date ancora da definire.

Il numero 1 del mondo esordirà al secondo turno contro Ofner o Michelsen: nel percorso possibili sfide con Berrettini, Musetti e Zverev È stato sorteggiato oggi, lunedì 4 maggio, il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Grande attesa per Jannik Sinner, che arriva a Roma da numero uno del mondo e reduce da cinque titoli Masters 1000 consecutivi, culminati con il successo a Madrid. L’azzurro entrerà in scena direttamente al secondo turno, dove affronterà il vincente tra l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Alex Michelsen. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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