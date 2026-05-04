Sorteggio Internazionali di tennis Roma 2026 | tabellone Sinner possibili avversari e percorso fino alla finale
Il sorteggio degli Internazionali BNL d’Italia 2026 ha assegnato a Jannik Sinner un percorso che sembra favorevole nelle prime fasi del torneo. Il numero uno del ranking mondiale dovrà affrontare avversari di livello medio nelle prime sfide, mentre i principali rivali sono stati posizionati in modo da incontrarsi in fasi avanzate. Il tabellone prevede inoltre possibili incontri con alcuni tennisti di alto livello nelle successive tappe, fino alla finale.
Il sorteggio degli Internazionali BNL d’Italia 2026 sorride a Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo, attesissimo al Foro Italico, si presenta con un tabellone sulla carta gestibile nelle prime fasi e con i principali rivali lontani fino all’ultimo atto. Dopo il bye al primo turno, Sinner esordirà al secondo contro uno tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen, con precedenti nettamente favorevoli all’azzurro contro lo statunitense. Il cammino potrebbe già accendersi al terzo turno con un possibile derby contro Matteo Berrettini, sfida che infiammerebbe il pubblico romano. Agli ottavi, Sinner potrebbe incrociare giocatori insidiosi ma già battuti più volte come Arthur Fils, Frances Tiafoe o Lorenzo Sonego.🔗 Leggi su Funweek.it
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