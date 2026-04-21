Internazionali di Roma in chiaro un match al giorno | ecco dove vedere il torneo

Da webmagazine24.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da mercoledì 6 maggio, tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno trasmesse su Sky Sport. Come novità, una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma sarà visibile anche in chiaro su TV8. Questa modifica permette di seguire il torneo senza bisogno di abbonamento, offrendo maggiore accesso agli appassionati di tennis. L'evento si svolge sulla terra rossa romana e coinvolge numerosi giocatori di livello internazionale.

(Adnkronos) – Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali Bnl d’Italia 2026 saranno su Sky Sport, con una novità: una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma sarà in diretta in chiaro anche su TV8. Dalla prima giornata e fino all’ultima sfida del 17 maggio, alla copertura integrale su. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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