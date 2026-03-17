Tennis Bondioli mantiene le promesse Vince il terzo trofeo Itf a Sharm

Federico Bondioli, giovane tennista ravennate nato nel 2005 e tesserato per lo Sporting Club Sassuolo, ha vinto il suo terzo trofeo ITF a Sharm. Il giocatore ha raggiunto il miglior piazzamento in singolare con la posizione 382 e in doppio con la 196, entrambi nel 2025. La vittoria a Sharm rappresenta un nuovo traguardo nella sua carriera.

Terzo trofeo in carriera per Federico Bondioli (foto), giovane tennista ravennate classe 2005 tesserato per lo Sporting Club Sassuolo i cui migliori piazzamenti sono il numero 382 ella classifica Atp di singolo, raggiunto lo scorso ottobre e il 196 in doppio, datato novembre 2025. Sul cemento egiziano di Sharm El Sheikh, dove è andato in scena il torneo Itf da 15mila dollari, Bondioli ha tenuto fede al pronostico della vigilia – era testa di serie numero uno del seeding – battendo in finale, lo slovacco Michal Krajci, testa di serie numero 3 del tabellone, con un secco 62-64 dopo poco meno di un’ora e mezzo di gioco nel corso della quale Bondioli si è dimostrato più efficace nell’avversario nella fasi-chiave del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Bondioli mantiene le promesse. Vince il terzo trofeo Itf a Sharm Articoli correlati Leggi anche: Tennis, successo sui campi di Sharm el-Sheikh, in Egitto. Baldisserri trionfa nel doppio: terzo titolo Itf in archivio Venezuela, Rubio: "Pronti a nuove azioni militari se Carcas non mantiene le promesse"Gli Stati Uniti sono "pronti a usare la forza" se il Venezuela non soddisfa le richieste.