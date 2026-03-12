Torneo ITF a Foggia | 15.000 dollari in palio per il tennis

A Foggia si svolge un torneo ITF con un montepremi di 15.000 dollari, portando nuovamente il circuito professionistico di tennis nella città. L'evento coinvolge giocatori provenienti da diverse regioni e si svolge su campi all'aperto, attirando appassionati e atleti del settore. La competizione rappresenta una delle principali occasioni di confronto tra tennisti emergenti e professionisti locali.

Il circuito professionistico del tennis fa ritorno a Foggia con un torneo Itf che promette di consolidare la città come nodo sportivo del Sud Italia. La nuova edizione, prevista dal 16 marzo 2026 al Tennis Club Foggia, offrirà in palio un montepremi di 15.000 dollari e punti fondamentali per il ranking mondiale. Questa iniziativa segna non solo la continuità dopo il successo dell'anno scorso, ma rappresenta una leva strategica per lo sviluppo dello sport locale. La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala Consiliare del Comune, con la presenza della sindaca Maria Aida Episcopo, del vicepresidente nazionale della Fitp Isidoro Alvisi e della presidente del circolo Valentina Landi.