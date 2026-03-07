A Indian Wells, nel torneo in California, si registrano diverse performances tra gli italiani. Jannik Sinner ottiene una vittoria facile, mentre Flavio Cobolli e Jasmine Paolini avanzano nel torneo. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti invece non riescono a superare il turno. La competizione continua con alcuni atleti ancora in corsa e altri eliminati.

Luci e ombre dagli italiani in campo nel torneo di Indian Wells in California. Facile vittoria per Jannik Sinner,vanno avanti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, mentre non superano il turno Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Jannik Sinner non ha avuto nessun problema a battere nella gara d’esordio il ceco Dalibor Svrcina 6-1, 6-1, mentre ha deluso Lorenzo Musetti che rientrava dall’infortunio che l’aveva costretto a interrompere il match dei quarti di finale dell’Australian Open contro Djokovic quando era ormai a un passo dalla semifinale. Il toscano è stato eliminato da Marton Fucsovics con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e 29 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Indian Wells: Cobolli e Sinner ok Berrettini e Musetti già eliminati

INDIAN WELLS (USA) - Esordio con sconfitta per Lorenzo Musetti nel "BNP Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.

(Adnkronos) – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e i tennisti italiani tornano protagonisti a Indian Wells.

