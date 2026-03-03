Sinner all’Atp Indian Wells il sorteggio e il tabellone degli azzurri | il programma

Nel torneo ATP di Indian Wells, il tabellone del singolare maschile è stato ufficialmente sorteggiato, determinando le prossime sfide dei giocatori partecipanti. Tra gli azzurri in gara, sono stati stilati i programmi e gli incontri previsti, con alcuni favoriti che si preparano ad affrontare le prime sfide del torneo. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, con match ufficiali già annunciati.

(Adnkronos) – Il sorteggio del tabellone del singolare maschile di Indian Wells delinea il percorso di Jannik Sinner e degli altri azzurri nel primo Atp Masters 1000 della stagione, al via mercoledì 4 marzo (in diretta tv e streaming) sul cemento della California, con una sessione mattutina (tarda serata in Italia) e una serale, nella notte italiana. Il numero 2 del mondo torna in campo dopo il torneo Atp di Doha e come tutte le teste di serie usufruirà di un bye: esordio al secondo turno, più avanti nella settimana, contro il vincente della sfida tra l'australiano James Duckworth e un qualificato. Al terzo turno, nel primo vero esame del torneo, Sinner troverebbe uno tra Tomas Martin Etcheverry, Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: Sinner tra tante insidie, tutto facile per AlcarazArchiviata la lunga trasferta di febbraio tra Europa, Medio Oriente e Americhe, il circuito maschile concentra ora l’attenzione sul primo grande...

Sinner e il sorteggio dell’ATP di Indian Wells 2026: chi sperare di evitare nei primi turniSale la febbre per il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile del Masters 1000 di Indian Wells.

Una selezione di notizie su Atp Indian Wells

Temi più discussi: Il tabellone di Sinner a Indian Wells; Jannik Sinner a Indian Wells 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner, via all'operazione Indian Wells: la cura Cahill per superare il momento no e abbattere un tabù; Masters 1000 Indian Wells: Sinner verso un quarto con Shelton. Il sorteggio degli italiani.

ATP Indian Wells 2026, chi ha pescato Sinner e i possibili avversari turno per turnoIl sorteggio del tabellone del singolare maschile ha deciso il percorso di Jannik Sinner nel torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della ... oasport.it

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: Sinner tra tante insidie, tutto facile per AlcarazArchiviata la lunga trasferta di febbraio tra Europa, Medio Oriente e Americhe, il circuito maschile concentra ora l’attenzione sul primo grande snodo ... oasport.it

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: Sinner tra tante insidie, tutto facile per Alcaraz - x.com

Indian Wells e gli intrecci con Aus Open e ranking Atp. - facebook.com facebook