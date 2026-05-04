Internazionali di tennis il sorteggio dei tabelloni attira i parcheggiatori abusivi | uno girava con il coltello

Durante la giornata di lunedì 4 maggio, in occasione del sorteggio dei tabelloni degli internazionali di tennis presso piazza del Popolo, sono stati segnalati alcuni parcheggiatori abusivi nella zona di Villa Borghese. Una fotografia mostra uno di loro con un coltello in mano mentre si aggirava tra i veicoli. L’evento ha attirato l’attenzione anche per la presenza di questi soggetti non autorizzati, che operavano nelle vicinanze dell’area dedicata alla manifestazione.

Parcheggiatori abusivi nella zona di Villa Borghese. La fotografia è stata scattata nella giornata di lunedì 4 maggio in occasione della cerimonia di sorteggio per i tabelloni degli internazionali di tennis che si sono svolti a piazza del Popolo.In particolare, sono stati identificati in quattro.🔗 Leggi su Romatoday.it

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