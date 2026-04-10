Uno girava con il coltello e creano il caos in un bar | litigano in caserma e poi il 43enne si scaglia sui carabinieri

Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile, alcune richieste di aiuto da parte di commercianti dei quartieri Borgo Trieste e Borgo Venezia hanno portato i carabinieri della sezione radiomobile a intervenire nella zona. Durante l’intervento, un uomo di 43 anni ha mostrato un coltello e ha causato scompiglio all’interno di un bar. Successivamente, in caserma, il 43enne si è scagliato contro i militari.

Sono state le richieste di aiuto di alcuni commercianti dei quartieri di Borgo Trieste e Borgo Venezia, nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile, a far scattare l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona nella zona. Tra i due quartieri infatti era stata avvistata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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