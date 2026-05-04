Parcheggiatori abusivi a Villa Borghese durante il sorteggio degli Internazionali | 4 denunciati

Durante il sorteggio degli Internazionali di tennis a Villa Borghese, quattro persone sono state denunciate dai carabinieri per aver svolto attività di parcheggiatore abusivo. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli in diverse aree della zona e identificato i soggetti coinvolti. Sono stati sequestrati alcuni strumenti utilizzati per gestire i posteggi non autorizzati. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni volte a contrastare il fenomeno nel centro di Roma.

Roma, 4 maggio 2026 – Nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa e del degrado urbano, i Carabinieri della Stazione di Roma Parioli hanno condotto un’operazione di controllo contro i parcheggiatori abusivi all’interno del parco di Villa Borghese, in particolare in occasione della cerimonia di sorteggio per i tabelloni degli internazionali di tennis, svoltasi questa mattina a piazza del Popolo. L’attività è stata condotta, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante le verifiche,...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Carabinieri in azione contro i parcheggiatori abusivi, denunciati due uominiI due, entrambi recidivi, sono stati sorpresi ad esercitare abusivamente l'attività di posteggiatore in piazza Manganelli e piazza Verga I... Recidivi nonostante le sanzioni: due parcheggiatori abusivi denunciati dai carabinieriI carabinieri della pattuglia mobile di zona della compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto delle squadre di intervento operativo del 12°...