Gli Internazionali di Roma sono iniziati, con tutte le partite trasmesse in diretta sui canali Sky. Ogni giorno una gara sarà visibile anche in chiaro su TV8, permettendo a un pubblico più ampio di seguire l’evento. La manifestazione inaugura un ciclo di cinque mesi di sport, con oltre 90 appuntamenti trasmessi in streaming su NOW e in diretta televisiva, coinvolgendo vari discipline sportive.

Al via gli Internazionali, appuntamento che spalanca le porte anche alla «Casa dello Sport». Da oggi, cinque mesi non stop di sport su Sky e in streaming su NOW: oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore di diretta. Ad inaugurare l'estate di Sky Sport l'atteso evento del Foro Italico: 13 giorni di sfide live e un match al giorno del torneo maschile in diretta in chiaro anche su TV8. E dopo Roma, oltre 40 tornei dell'ATP e del WTA Tour, con l'esclusiva di Wimbledon e gli US Open. Ma spazio anche a nuoto, atletica leggera, volley maschile e femminile e basket. In primo piano inoltre il calcio, con il rush finale della stagione e le gare di Europa e Champions League.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Internazionali di Roma, tutte le gare live sui canali Sky. Una al giorno in chiaro su TV8

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