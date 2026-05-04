Internazionali di Roma tutte le gare live sui canali Sky Una al giorno in chiaro su TV8
Gli Internazionali di Roma sono iniziati, con tutte le partite trasmesse in diretta sui canali Sky. Ogni giorno una gara sarà visibile anche in chiaro su TV8, permettendo a un pubblico più ampio di seguire l’evento. La manifestazione inaugura un ciclo di cinque mesi di sport, con oltre 90 appuntamenti trasmessi in streaming su NOW e in diretta televisiva, coinvolgendo vari discipline sportive.
Al via gli Internazionali, appuntamento che spalanca le porte anche alla «Casa dello Sport». Da oggi, cinque mesi non stop di sport su Sky e in streaming su NOW: oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore di diretta. Ad inaugurare l'estate di Sky Sport l'atteso evento del Foro Italico: 13 giorni di sfide live e un match al giorno del torneo maschile in diretta in chiaro anche su TV8. E dopo Roma, oltre 40 tornei dell'ATP e del WTA Tour, con l'esclusiva di Wimbledon e gli US Open. Ma spazio anche a nuoto, atletica leggera, volley maschile e femminile e basket. In primo piano inoltre il calcio, con il rush finale della stagione e le gare di Europa e Champions League.🔗 Leggi su Iltempo.it
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