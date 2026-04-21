Internazionali d’Italia 2026 su Sky Sport | tutte le partite live un match al giorno anche su TV8

Dal 6 al 17 maggio, Sky Sport trasmetterà tutte le partite degli Internazionali d’Italia di tennis, disputati a Roma, con una copertura totale del torneo. Tutti i match del tabellone maschile saranno visibili in diretta, con almeno un incontro al giorno trasmesso anche su TV8 in chiaro. L’evento si svolge nel mese di maggio e coinvolge sia canali pay sia canali free, garantendo visibilità alle partite principali.

Dal 6 al 17 maggio copertura completa del torneo di Roma: una sfida del tabellone maschile sarà trasmessa quotidianamente anche in chiaro. Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno trasmessi integralmente su Sky Sport, con una novità importante per il pubblico: una partita al giorno del torneo maschile sarà visibile in diretta anche su TV8. Il Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico prenderà il via mercoledì 6 maggio e si concluderà domenica 17 maggio. Per tutta la durata del torneo, la copertura completa delle sfide sarà disponibile sui canali Sky Sport, mentre TV8 proporrà quotidianamente un incontro del tabellone maschile in chiaro, ampliando così la platea degli spettatori.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tennis: tutte le partite Internazionali BNL Italia 2026 su Sky Sport e un match al giorno su TV8Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport, in streaming su NOW con una novità: una partita... World Baseball Classic 2026 su Sky e NOW: tutte le partite dell’Italia liveDal 7 marzo il grande baseball internazionale nella Casa dello Sport: gli azzurri sfidano Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Internazionali d'Italia a Roma: i numeri e le novità dell'edizione 2026; Jannik Sinner, il calendario della stagione ATP 2026: il programma completo dei tornei e le date; Calendario Internazionali BNL Roma 2026: il meglio del tennis a maggio; Internazionali d’Italia, Mediaset in trattativa per i match in chiaro. Internazionali BNL d’Italia 2026: tutte le partite su Sky e un match su TV8Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 si preparano a offrire un’esperienza televisiva senza precedenti per tutti gli appassionati di tennis. Da mercoledì 6 maggio a domenica 17 maggio, l’intero torneo ... it.blastingnews.com Internazionali BNL d’Italia 2026 in TV: tutte le partite su Sky Sport, una al giorno in chiaro su TV8Dal 6 al 17 maggio 2026 gli Internazionali BNL d’Italia saranno trasmessi integralmente su Sky Sport, con una novità: una partita al giorno del torneo maschile visibile gratis su TV8. dtti.it Tennis: tutte le partite Internazionali BNL Italia 2026 su Sky Sport e un match al giorno su TV8 x.com Matteo Salvini ha pagato 1.188 euro per rinnovare un abbonamento a Sky Sport e Calcio. A farlo, in particolare, è stato l’ufficio di gabinetto del leader della Lega facebook