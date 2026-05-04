Internazionali di Roma sorteggiato il tabellone Ecco contro chi debutterà Sinner

Durante la cerimonia a Piazza Navona sono stati annunciati i sorteggi del tabellone degli Internazionali di Roma. L’altoatesino, tra i favoriti, aprirà il torneo affrontando Michelsen e Ofner. In caso di vittoria, potrebbe incontrare al terzo turno uno tra Berrettini e Mensik. La competizione si svolgerà sul territorio romano, con i match che si terranno sui campi all’aperto della città.

Jannik Sinner debutterà, quasi sicuramente sabato 9 maggio, agli Internazionali di Roma con uno tra Michelsen e Ofner, poi un possibile terzo turno, chissà, contro Matteo Berrettini. Sorteggiato a Piazza Navona il tabellone del Masters 1000 del Foro Italico, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Il numero uno del mondo arriva agli Internazionali da favoritissimo, dopo la vittoria di Madrid e cinque 1000 conquistati di fila, unico nella storia a riuscirci. Per il fuoriclasse azzurro ormai sembra quasi inutile parlare di difficoltà o meno del tabellone, vista la superiorità sugli altri e l’assenza di Carlos Alcaraz, ma al Foro qualche potenziale insidia nel suo cammino c’è.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Ecco contro chi debutterà Sinner Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurreSorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d'Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Sinner riparte dall’Atp di Miami, sorteggiato il tabellone: contro chi debutta e gli avversari degli azzurriDa un cemento all’altro: dopo la strepitosa vittoria, per la prima volta, a Indian Wells, Jannik Sinner è già volato in Florida dove lo attende un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Roma 2026: programma, orari, dove vedere le partite degli Internazionali d'Italia in diretta tv e streaming; Internazionali 2026, oggi sorteggio: orario e dove vederlo in tv; Roma, alle 10.30 il sorteggio con 12 azzurri; Internazionali, lunedì 4 maggio il sorteggio dei tabelloni a Piazza del Popolo: attesa per Sinner. Internazionali d’Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurreSorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà al secondo turno, dopo il bye del primo. Il progr ... fanpage.it Internazionali di Roma, contro chi debutta Sinner: il tabellone completoIl campione azzurro si prepara al debutto a Roma. Ecco chi sfiderà. Possibile incrocio in semifinale con il canadese Felix Auger-Aliassime ... tuttosport.com Internazionali di Roma, contro chi debutta #Sinner: il tabellone completo x.com Sorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà al secondo turno, dopo il bye del primo. Il programma e gli avversari dei tennisti azzurri in gioco sui campi de - facebook.com facebook