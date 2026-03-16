Sinner riparte dall’Atp di Miami sorteggiato il tabellone | contro chi debutta e gli avversari degli azzurri

Jannik Sinner riparte dall’ATP di Miami dopo aver vinto a Indian Wells. Il tabellone del torneo è stato sorteggiato, e il giocatore italiano debutta contro un avversario ancora da definire. La prima sessione di allenamento è fissata per martedì 17 marzo, mentre il suo primo match si svolgerà il giorno seguente. L’evento si svolge sul cemento e coinvolge anche altri azzurri che partecipano alla competizione.

Da un cemento all’altro: dopo la strepitosa vittoria, per la prima volta, a Indian Wells, Jannik Sinner è già volato in Florida dove lo attende un altro Masters 1000, quello di Miami, con il primo allenamento previsto martedì 17 marzo e il debuto il giorno successivo. Il potenziale percorso di Sinner. Innanzitutto, Jannik entrerà in scena dal secondo turno e se la vedrà o contro un qualificato oppure il bosniaco Dzumhur. Qualora andasse avanti, al terzo turno potrebbe vedersela contro il francese Moutet, agli ottavi di finale si ipotizza lo scontro con il russo Rublev, ai quarti con il canadese Auger-Aliassime e in semifinale con uno tra Medvedev, Zverev e Ben Shelton. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner riparte dall’Atp di Miami, sorteggiato il tabellone: contro chi debutta e gli avversari degli azzurri Articoli correlati Leggi anche: Australian Open 2026, sorteggiato il tabellone: gli avversari di Sinner e Musetti Leggi anche: Atp Indian Wells 2026, sorteggiato il tabellone: con chi giocano Sinner e Alcaraz Contenuti utili per approfondire Sinner riparte dall'Atp di Miami... Temi più discussi: Sinner mostruoso, è trionfo a Indian Wells! Piegato anche un fantastico Medvedev, Alcaraz trema; Mattia Bellucci - Mariano Navone 0:2; Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Marzo 2026 - LiveTennis.it; Lorenzo Sonego riparte da Torino: Il polso migliora, spero di tornare a Marrakesh - LiveTennis.it. Sinner riparte dall’Atp di Miami, sorteggiato il tabellone: contro chi debutta e gli avversari degli azzurriIl fresco vincitore di Indian Wells ripartirà dal secondo turno del Masters 1000 in Florida: ecco i potenziali avversari e il sorteggio degli azzurri presenti in tabellone ... ilgiornale.it Atp Miami, tabellone e partecipanti: il calendario delle gareSinner entrerà in scena al secondo turno contro il bosniaco Dzumhur o un qualificato. Esordio al secondo turno anche per le altre tre teste di serie italiane. Musetti, inserito dal lato opposto del ... tg24.sky.it ATP Miami, tabellone: Sinner dalla parte di Zverev e Medvedev, Musetti con Alcaraz x.com Sorteggio Atp Miami diretta: data, orario e possibili avversari di Sinner e Musetti - facebook.com facebook