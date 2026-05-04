Internazionali di Roma ecco la data del debutto di Sinner

Gli Internazionali di Roma hanno annunciato le date di inizio dei match. Gli organizzatori hanno comunicato i giorni in cui si svolgeranno le partite nella parte alta e in quella bassa del tabellone. La competizione si svolgerà nel corso di una settimana, con le prime sfide previste in date specifiche. La programmazione ufficiale include anche i match di singolare e doppio, con orari e turni già definiti.

Jannik Sinner esordirà sabato agli Internazionali d’Italia. Adesso è ufficiale. Gli organizzatori, infatti, hanno stabilito i giorni in cui saranno disputate le partite della parte alta e di quella bassa del tabellone. L’azzurro, testa di serie numero 1, è nella parte alta, che comincerà giovedì: avendo un bye al primo turno, Jannik debutterà direttamente nel secondo, nella giornata di sabato. L’avversario sarà il vincente del match tra lo statunitense Michelsen e l’austriaco Ofner. Il singolare maschile del Masters 1000 romano prenderà il via mercoledì, con gli incontri della parte bassa del tabellone.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Internazionali di Roma, ecco la data del debutto di Sinner Notizie correlate Definita la data del debutto di Sinner a Miami: avversario, tv, programma turni successiviJannik Sinner, numero 2 del tabellone di singolare maschile dei Miami Open 2026 di tennis, farà il proprio esordio direttamente nel secondo turno del... Internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Ecco contro chi debutterà SinnerJannik Sinner debutterà, quasi sicuramente sabato 9 maggio, agli Internazionali di Roma con uno tra Michelsen e Ofner, poi un possibile terzo turno,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Internazionali d'Italia, ecco quanto costa vedere Sinner e gli altri campioni del tennis mondiale al Foro Italico; Dagli Internazionali di Roma alle Atp Finals a Torino alla Davis a Bologna, il racconto di Lorenzi per la guida di Repubblica; Internazionali di Roma: ecco come sarà il cammino di Sinner; Roma, internazionali di Tennis: al via l'83ª edizione. Da Sinner alla Paolini, ecco quanto costa vederli. Internazionali d’Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurreSorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà uno tra Ofner e Michelsen al secondo turno, dopo ... fanpage.it Sinner quando gioca a Roma per gli Internazionali? Ecco quando arriva nella Capitale, il media day e il giorno dell'esordioJannik Sinner è volato direzione Roma per l'inizio degli Internazionali BNL d'Italia. Dopo l'ennesimo trionfo in un Masters 1000, questa volta in quello di Madrid, Jannik ... ilmattino.it Sinner sbarca a Roma per gli Internazionali d'Italia: dal media day al debutto, la settimana di Jannik nella Capitale - facebook.com facebook Internazionali di Roma 2026, sorteggiato il tabellone: ecco il percorso degli italiani nel torneo e i potenziali incroci tra teste di serie ai quarti di finale. Per Sinner possibile derby con Berrettini al terzo turno x.com