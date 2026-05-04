Internazionali di Roma al via | su Sky e NOW arriva l’estate di sport non stop

Gli Internazionali di Roma sono iniziati, portando un calendario ricco di eventi sportivi trasmessi su Sky e NOW. Sono previste oltre 6.800 ore di diretta, coprendo discipline come il tennis e il calcio. Oltre agli Internazionali d’Italia, sono in programma anche le partite di Wimbledon e altri grandi eventi, tutti disponibili in streaming e in chiaro sui canali e le piattaforme della pay tv.

Dal tennis al calcio, oltre 6.800 ore live: Internazionali d’Italia, Wimbledon e grandi eventi in diretta su Sky e NOW. I campioni del tennis danno il via alla grande estate nella Casa dello Sport. Partono domani gli Internazionali BNL d’Italia, prima tappa di 5 mesi di sport senza pause su Sky e in streaming su NOW. Oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore in diretta che accompagneranno il viaggio sportivo di tifosi e appassionati. Protagonista assoluto il tennis, che inaugura l’estate di Sky Sport con l’evento più atteso sui campi del Foro Italico: 13 giorni di sfide live e un match al giorno del torneo maschile in diretta in chiaro anche su TV8.🔗 Leggi su Digital-news.it

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