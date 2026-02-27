Sorteggio Champions League oggi l'Atalanta conoscerà l'avversaria degli ottavi | orario e dove vederlo in TV

Oggi si tiene il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League, con l'Atalanta che scoprirà la propria avversaria. L'evento si svolge in un orario preciso e sarà trasmesso in diretta, permettendo ai tifosi di seguire ogni fase della selezione. La squadra bergamasca aspetta di conoscere il nome dell'avversario che affronterà nella prossima fase della competizione.

L'Atalanta è l'unica squadra italiana presente al sorteggio degli ottavi di finale della Champions: dove vederlo e quali saranno le possibile avversarie dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Champions League, oggi il sorteggio per Inter, Juve e Atalanta: orario e dove vederlo(Adnkronos) – Si definiranno oggi, venerdì 30 gennaio, i playoff di Champions League.

Champions League oggi in TV, dove vedere le partite d’andata degli ottavi di finale: orari e canaliGalatasaray-Juventus (ore 18:45) e Borussia Dortmund-Atalanta (ore 21:00) oggi, BodoGlimt-Inter (ore 21:00) domani sono le partite delle italiane nei...

Sorteggio ottavi di finale Champions League 2025/26: ecco data, orario e dove vederlo in diretta TV e streaming!Sorteggio Champions League 2025/26: data, orario e dove vederlo in diretta TV e streaming per conoscere gli accoppiamenti degli ottavi! generationsport.it

Sorteggio ottavi Champions League: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamentoROMA - Con le ultime gare di ritorno dei playoff in scena oggi (25 febbraio), dopo l'eliminazione dell'Inter (battuta ieri dal Bodo/Glimt) e la qualificazione dell'Atalanta, si va delineando il quadro ... msn.com

Gabriele #Messina celebra la serata storica della Dea a RS: « #Atalanta spettacolare, ha travolto i pronostici impaurendo gli avversari». Verso il sorteggio #Champions di domani ore 12 contro #Arsenal o #Bayern: «Sono due big, ma dopo ieri avranno pa x.com

