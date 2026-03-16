Atp Miami oggi il sorteggio | orario possibili avversari Sinner e dove vederlo in tv

Oggi si tiene il sorteggio del tabellone per il torneo ATP di Miami, con l’assegnazione degli orari e delle possibili sfide di Jannik Sinner. L’evento si svolge nel contesto del circuito Masters 1000 e sarà trasmesso in diretta TV. Sinner, reduce dalla vittoria di Indian Wells, si appresta a entrare in scena in Florida.

(Adnkronos) – Dopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a tornare protagonista al Masters 1000 di Miami. Oggi, lunedì 16 marzo, il tennista azzurro scoprirà tabellone e avversari del torneo in Florida nel sorteggio in programma nel tardo pomeriggio italiano. Il tennista azzurro è reduce dalla vittoria, per la prima volta in carriera,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Indian Wells, stanotte sorteggio: orario, possibili avversari Sinner e dove vederlo in tv(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro si prepara a tornare in campo nel Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al... Sorteggio ATP Miami 2026: orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner turno per turnoCresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Miami: la cerimonia andrà in scena alle ore 18. Approfondimenti e contenuti su Atp Miami Temi più discussi: Jannik Sinner al Miami Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Calendario ATP Miami 2026: orari dal 1° turno alla finale, programma, tv, streaming; Sorteggio ATP Miami 2026: orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner turno per turno; Assist di Alcaraz, e Sinner accorcia nel ranking: ecco quando può tornare numero 1. Sorteggio ATP Miami 2026: orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner turno per turnoCresce l'attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Miami: la cerimonia andrà in scena alle ore 18.00 italiane di oggi, ... oasport.it Sinner avvicina Alcaraz nel ranking Atp. Quando torna in campo a Miami?Sinner vince a Indian Wells e accorcia a 2.150 punti il distacco da Alcaraz. È anche diventato il terzo giocatore dopo Federer e Djokovic a conquistare tutti i titoli sul cemento. Ora Miami, poi l'ass ... corriere.it Atp Miami, #Sinner e le altre teste di serie al sorteggio del tabellone #SkySport #SkyTennis x.com A 24 anni! Jannik Sinner completa TUTTI i tornei più importanti su cemento: Australian Open US Open ATP Finals ATP Cincinnati ATP Canada ATP Shanghai ATP Parigi ATP Miami ATP Indian Wells - facebook.com facebook