Intercettazioni il ministro Piantedosi risponde a Melillo | Segnalazione importante faremo un’analisi

Il ministro dell’Interno ha commentato una segnalazione ritenuta significativa e proveniente da una fonte autorevole, annunciando che verrà condotta un’analisi approfondita. La dichiarazione arriva in risposta a un intervento di un rappresentante di un ufficio di polizia, che ha condiviso dettagli relativi a un’indagine in corso. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui contenuti specifici della segnalazione o sui tempi dell’analisi.

“Una segnalazione importante e autorevole su cui faremo un’analisi”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commenta così la lettera inviata dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo a lui e al ministro della Giustizia Carlo Nordio per denunciare i pericoli della legge sulle intercettazioni che rischierebbe di frenare le indagini sulla mafia. “Ci stiamo lavorando, faremo un’analisi anche con i rappresentanti delle forze di polizia, quindi anche con riscontro oggettivo. È un’autorevole segnalazione che noi teniamo nella giusta considerazione, quindi la valuteremo senz’altro – ha aggiunto Piantedosi – vedrò domani il procuratore nazionale antimafia a Napoli per altre cose, quindi sarà anche un’occasione per parlarne e poi ne parlerò col collega della Giustizia e vedremo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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