Inter un' altra notte indimenticabile | dal boato di San Siro alla conquista di piazza Duomo la gioia per uno scudetto da romanzo

Nella notte a Milano, i tifosi dell’Inter si sono radunati in migliaia allo stadio San Siro per seguire la partita decisiva. Prima del calcio d’inizio, si sono verificati momenti di festa e tensione tra i presenti, mentre il boato ha riempito l’intero impianto. Al termine dell’incontro, la vittoria ha portato i tifosi a invadere piazza Duomo, celebrando con entusiasmo il titolo di campione d’Italia conquistato sul campo.

Milano, 3 maggio 2026 – La festa inizia ben prima della partita. I 75mila del Meazza vogliono agguantare ciò che l’anno scorso è scappato per un soffio. E lo comunicano a chiare lettere al passaggio del pullman con la squadra: due ali di folla lo accompagnano fino alla rampa che lo inabisserà nella pancia dello stadio. I 90 minuti contro il già salvo Parma sono allo stesso tempo la fine e l’inizio. La fine di un campionato partito tra mille dubbi e terminato in trionfo con tre giornate d’anticipo. E l’inizio di un gioioso romanzo di cui ogni tifoso, persino il più scaramantico, aveva già letto il finale senza timore di colpi di scena all’ultima pagina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, un'altra notte indimenticabile: dal boato di San Siro alla conquista di piazza Duomo, la gioia per uno scudetto da romanzo Notizie correlate Inter, il piano festa tra San Siro e piazza Duomo. L'ultimo scudetto in casa? 37 anni fa contro Maradona“Salta Trapattoni, come morso da una tarantola!” racconta in una appassionata telecronaca Rai da bordo campo Bruno Pizzul. Inter assapora lo Scudetto: cornice di festa a San Siro e poi evento privato nella notte. Dal record di Chivu al gesto di LautaroMercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter, un'altra notte indimenticabile: dal boato di San Siro alla conquista di piazza Duomo, la gioia per uno scudetto da romanzo; 21 Tappe per il 21° Scudetto; Inter-Parma 2-0, esplode festa scudetto a San Siro. Il racconto dal Meazza; Aspettare la finale? No, Lautaro pronto a tutto per la notte col Parma. Inter, un'altra notte indimenticabile: dal boato di San Siro alla conquista di piazza Duomo, la gioia per uno scudetto da romanzoCaroselli dei tifosi fino a notte fonda per la conquista del ventunesimo tricolore. Ultrà in corteo dal Castello. Ora via ai preparativi per la parata con il pullman scoperto del 17 maggio ... ilgiorno.it Inter-Parma 2-0, a San Siro parte la festa scudetto nerazzurra(Adnkronos) – Il presidente Giuseppe Marotta lo aveva definito l’esame più importante verso la laurea. E la sua Inter ... cremonaoggi.it Celebrations at the San Siro and the Piazza del Duomo as Inter Milan celebrate their 21st Serie A title x.com Pio Esposito luce a San Siro: dal primo gol con l’Inter contro il fratello Sebastiano al colpo scudetto - facebook.com facebook