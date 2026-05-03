Stasera, l’Inter si appresta a celebrare lo Scudetto con una partita contro il Parma a San Siro, dove si prevede una grande cornice di festa. Dopo il match, i giocatori parteciperanno a un evento privato nella notte. Tra i momenti salienti, il record di presenze di un giocatore e un gesto di fair play di Lautaro Martinez. L’atmosfera è di grande attesa tra tifosi e squadra.

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© Calcionews24.com - Inter assapora lo Scudetto: cornice di festa a San Siro e poi evento privato nella notte. Dal record di Chivu al gesto di Lautaro

INTER-Como 3-2 Rimonta PAZZA + Scudetto 21 | San Siro & Duomo Cinematic

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