Su Instagram, Thuram si è lasciato andare a un messaggio diretto, affermando che ci sono persone che vogliono vederli fallire. La sua reazione è avvenuta durante una conversazione in diretta con il compagno di squadra e amico Calhanoglu, alla quale ha partecipato anche Dumfries. Nel frattempo, i festeggiamenti per lo Scudetto dell’Inter sono continuati anche dopo la conclusione delle partite, senza coinvolgere il campo.

Il francese si scatena in diretta con il compagno e amico Calhanoglu. E spunta anche Dumfries Continua, anche se fuori dal campo, la festa Scudetto dell’Inter. Tra i più scatenati c’è ovviamente Marcus Thuram, protagonista di una diretta Instagram esplosiva con il compagno e amico Calhanoglu. Il francese è un fiume in piena contro chi ha criticato e critica l’Inter: “Ce l’hanno con noi. Non vinciamo i big match, siamo vecchi. Evidentemente c’è un premio per chi vince solo i big match”. Il numero 9 nerazzurro non ce l’ha coi giornalisti, bensì con “persone delle altre tifoserie. C’è stata tanta cattiveria fuori dal mondo Inter, mi ha fatto male al cuore, c’è tanta gente che non vuole bene all’Inter.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Thuram esplosivo su Instagram: “Vogliono vederci morire”

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