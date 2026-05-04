Nelle ultime ore è emersa la notizia di un possibile annullamento dello scudetto dell’Inter, con un'inchiesta giudiziaria che coinvolge il designatore di arbitri. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, proprio mentre si celebravano i successi della squadra nerazzurra. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino o smentiscano questa decisione. La situazione resta sotto osservazione da parte degli organi competenti.

L’inchiesta che sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano e che coinvolge il designatore Gianluca Rocchi ha sollevato un polverone mediatico di proporzioni enormi proprio nei giorni della celebrazione interista. Il trionfo della squadra guidata da Cristian Chivu, capace di dominare il campionato 2025-2026 e di cucirsi sul petto il ventunesimo titolo della storia nerazzurra, è finito improvvisamente sotto i riflettori non per meriti sportivi ma per le pieghe di un’indagine della Procura di Milano. Al centro del caso ci sono presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali e conversazioni captate dagli inquirenti che suggerirebbero un sistema di gradimento o meno verso determinati direttori di gara.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Inter scudetto revocato? Arriva adesso la notizia: cosa succede

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