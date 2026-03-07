Cosa succede adesso Io sono Farah la notizia da Mediaset

Le serie turche continuano a essere protagoniste del palinsesto di Mediaset e nelle prossime settimane saranno inserite due nuove produzioni molto attese. Questa scelta si inserisce nella programmazione della rete, che punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico con contenuti di successo. La notizia arriva da un comunicato di Mediaset e riguarda l’arrivo di queste nuove serie nel catalogo della rete.

Le serie turche continuano a rappresentare uno dei pilastri della programmazione Mediaset e, nelle prossime settimane, il palinsesto è destinato ad arricchirsi con due nuove produzioni molto attese dal pubblico. Dopo il successo di numerose dizi trasmesse negli ultimi anni, l’azienda del Biscione ha deciso di puntare ancora su questo filone televisivo, preparando il lancio di due titoli destinati a incuriosire gli appassionati del genere: Ricordo di una notte e Be my sunshine. Il debutto delle nuove serie arriva in un momento di cambiamenti per la programmazione. La dizi Io sono Farah, infatti, si avvicina alla conclusione e andrà in onda con il suo gran finale il 13 marzo su Canale 5. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

