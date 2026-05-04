L’Inter ha conquistato il suo 21esimo scudetto dopo aver battuto il Parma in una partita che ha deciso il campionato. La vittoria porta i nerazzurri in testa alla classifica, con il risultato che ha confermato il loro successo finale. La sfida si è svolta sotto il cielo di Milano, che si è tinto di nerazzurro al termine dell’incontro.

Il cielo su Milano è nerazzurro dopo la vittoria dell’Inter contro il Parma, che ha decretato la vittoria finale dello scudetto. A sancire la fine virtuale della stagione sono state le reti di Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan, che hanno portato l’Inter a quota 82 punti in classifica, rendendola inarrivabile. Al secondo posto c’è il Napoli, che si è visto superare di 12 punti, in netto svantaggio sul rendimento se confrontato con la nuova regina della Serie A. Sono 21 in totale gli scudetti collezionati dal Biscione, che ha superato i rivali del Milan per ben due volte. I festeggiamenti in piazza Duomo, gremita di tifosi, bandiere, fumogeni e fuochi d’artificio, scrivono un’altra pagina emblematica del calcio italiano.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Inter regina del campionato: conquista il suo 21mo scudetto. Ecco le ragioni del successo

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