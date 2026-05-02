Dopo il pareggio del Napoli a Como, l'Inter può conquistare lo scudetto se ottiene almeno un punto nelle partite rimanenti. La squadra nerazzurra ha ancora alcune combinazioni matematiche che garantiscono il titolo, mentre il Napoli vede ridursi le possibilità di vincere il campionato. La corsa al tricolore si avvicina ormai alla sua conclusione, con Milano pronta a celebrare il possibile trionfo dell’Inter.

Mercato Milan, idea Igor Thiago per il reparto offensivo! Moretto chiarisce, costi troppo alti per una trattativa Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Inter vince lo Scudetto se.Cosa cambia per il matematico tricolore dei nerazzurri dopo il pareggio del Napoli a Como Pagelle Como Napoli: Milinkovic-Savic decisivo, Politano fa tremare il legno! Lampi di classe dell’attacco lariano VOTI Moviola Como Napoli: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri. Cosa è successo al...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter vince lo Scudetto se…Cosa cambia per il matematico tricolore dei nerazzurri dopo il pareggio del Napoli a Como

Chi VINCE lo SCUDETTO! INTER, MILAN o NAPOLI

Notizie correlate

Scudetto Inter matematico se…Quanti punti servono ai nerazzurri per l’aritmetica! La metamorfosi Chivu e i numeri di una stagione strepitosaCalciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametri...

Calendario Inter e Napoli: cosa manca ai nerazzurri per vincere lo scudetto?Con la vittoria sul Como e il pareggio del Napoli a Parma, l'Inter vede avvicinarsi il traguardo scudetto.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Inter: quando può arrivare lo Scudetto? Combinazioni e scenari; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; Niente scudetto questo weekend. Ma l'Inter può essere campione il prossimo turno anche senza giocare; Quando l'Inter può vincere lo scudetto.

L’Inter vince lo Scudetto contro il Parma se… risultati e combinazioni con Napoli e MilanL'Inter di Chivu a un passo dal 21° Scudetto. Tutte le combinazioni per la festa nerazzurra contro il Parma: a Lautaro e compagni basta una vittoria ... fanpage.it

L’Inter può diventare campione d’Italia a Torino: tutte le combinazioni per lo Scudetto numero 21L'Inter può vincere lo Scudetto numero 21 della sua storia già nella prossima giornata a Torino con la giusta combinazione ... fanpage.it

Inter, tutto pronto per la festa scudetto davanti al proprio pubblico È il 28 maggio 1989, l’Inter vince il tricolore contro il Napoli di Diego Armando Maradona, che deve inchinarsi a San Siro ai nuovi campioni d’Italia, capaci di dominare il campionato e vincer - facebook.com facebook

Il Lecce vince e matematicamente retrocedono Verona e Pisa che raggiungono l'Inter in B x.com