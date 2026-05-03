Inter vince lo Scudetto dopo il 2-0 al Parma a San Siro | i nerazzurri celebrano il loro ventunesimo tricolore

L'Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto con una vittoria per 2-0 contro il Parma allo stadio di San Siro. Le reti decisive sono state segnate da Thuram e Mkhitaryan. La partita ha concluso il campionato con l'Inter in testa alla classifica, ottenendo il titolo nazionale. La squadra ha festeggiato la vittoria in casa davanti ai propri tifosi.

di Luca Fioretti Inter vince lo Scudetto dopo il 2-0 al Parma a San Siro: decisive le reti di Thuram e Mkhitaryan, i nerazzurri celebrano il loro ventunesimo tricolore. L’ Inter conquista matematicamente il ventunesimo scudetto superando il Parma con il risultato netto di 2-0. La cornice di San Siro ha ospitato una partita dominata dai padroni di casa per tutti i novanta minuti. I giocatori hanno festeggiato a lungo sul campo questa incredibile impresa sportiva. La conquista del titolo rappresenta il premio per una cavalcata molto positiva, caratterizzata da grandissima continuità. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO A decidere le sorti dell’incontro sono state due marcature di assoluto livello.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter vince lo Scudetto dopo il 2-0 al Parma a San Siro: i nerazzurri celebrano il loro ventunesimo tricolore Notizie correlate Inter vince lo Scudetto se…Cosa cambia per il matematico tricolore dei nerazzurri dopo il pareggio del Napoli a ComoMercato Milan, idea Igor Thiago per il reparto offensivo! Moretto chiarisce, costi troppo alti per una trattativa Asllani trascina il Besiktas e... Scudetto Inter, si prepara la grande festa tricolore: San Siro sarà sold-out per la sfida al Parmadi Redazione Inter News 24Scudetto Inter, settimana cruciale in viale della Liberazione: tra parate in pullman scoperto, premi tricolore e la finale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La chance di vincere in casa, 40 anni dopo: l'Inter e lo scudetto che a San Siro manca dal 1989; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; L’Inter pronta alla festa davanti ai suoi miti. Basta un punto per lo scudetto; L'Inter può vincere lo Scudetto domenica anche senza giocare: tutte le combinazioni per il titolo. Inter vince lo Scudetto dopo il 2-0 al Parma a San Siro: i nerazzurri celebrano il loro ventunesimo tricoloreInter vince lo Scudetto dopo il 2-0 al Parma a San Siro: decisive le reti di Thuram e Mkhitaryan, i nerazzurri celebrano il loro ventunesimo tricolore ... juventusnews24.com Inter vince Scudetto numero 21: battuto il Parma ed è Campione d’ItaliaInter campione d’Italia per la 21° volta: Parma ko 2 a 0 a San Siro e nerazzurri tornano sul tetto della Serie A. stadiosport.it A San Siro come in Piazza Duomo è cominciata la festa. - facebook.com facebook Pazzesco San Siro ha cominciato a urlare 2 secondi prima che tirasse Thuram #InterParma x.com