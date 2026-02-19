Pancaro | Alla Lazio ho realizzato il sogno della mia vita vincere lo scudetto
Giuseppe Pancaro ha dichiarato che la vittoria dello scudetto con la Lazio rappresenta il sogno più grande della sua carriera. L’ex difensore ha spiegato che il successo è arrivato grazie all’impegno e al supporto dei compagni, durante un periodo pieno di sfide. Ricorda con emozione le partite decisive e i momenti di tensione che hanno portato alla conquista del titolo. Pancaro ha anche parlato delle differenze tra le due squadre e di come ha vissuto il passaggio tra Lazio e Cagliari. Ora, si concentra sul suo futuro nel calcio.
Ha ricordato i cinque anni trascorsi a Cagliari, descrivendoli come periodo intenso e positivo dal punto di vista sportivo, caratterizzato da crescita tecnica e forte legame con l’ambiente. Ha enfatizzato l’importanza della parentesi con la Lazio, un periodo che si è chiuso con la vittoria dello scudetto e che ha segnato in modo decisivo la sua carriera, consolidando l’esperienza maturata in biancoceleste. Riguardo all’attualità, Pancaro ha sottolineato una situazione non particolarmente entusiastica tra tifosi e gestione, ma ha messo in evidenza la necessità di accumulare punti per migliorare la classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
