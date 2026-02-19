Giuseppe Pancaro ha dichiarato che la vittoria dello scudetto con la Lazio rappresenta il sogno più grande della sua carriera. L’ex difensore ha spiegato che il successo è arrivato grazie all’impegno e al supporto dei compagni, durante un periodo pieno di sfide. Ricorda con emozione le partite decisive e i momenti di tensione che hanno portato alla conquista del titolo. Pancaro ha anche parlato delle differenze tra le due squadre e di come ha vissuto il passaggio tra Lazio e Cagliari. Ora, si concentra sul suo futuro nel calcio.

Ha ricordato i cinque anni trascorsi a Cagliari, descrivendoli come periodo intenso e positivo dal punto di vista sportivo, caratterizzato da crescita tecnica e forte legame con l’ambiente. Ha enfatizzato l’importanza della parentesi con la Lazio, un periodo che si è chiuso con la vittoria dello scudetto e che ha segnato in modo decisivo la sua carriera, consolidando l’esperienza maturata in biancoceleste. Riguardo all’attualità, Pancaro ha sottolineato una situazione non particolarmente entusiastica tra tifosi e gestione, ma ha messo in evidenza la necessità di accumulare punti per migliorare la classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pancaro: «Alla Lazio ho realizzato il sogno della mia vita, vincere lo scudetto»

Pancaro svela: «Alla Lazio realizzato il sogno della mia vita, vincere lo scudetto! Sul Cagliari…»Pancaro ha dichiarato che il momento più felice della sua carriera è stato quando ha vinto lo scudetto con la Lazio, un sogno che si è avverato nel 2000.

