inter lo scudetto ti porta anche il riscatto di akanji

L’Inter ha vinto il suo 21esimo Scudetto battendo 2-0 il Parma. Thuram ha segnato alla fine del primo tempo, mentre Mkhitaryan ha siglato il secondo gol all’80°, grazie a un assist di Lautaro Martinez, tornato in campo dopo un infortunio. Con questa vittoria, il club si aggiudica anche il riscatto di Akanji, che torna tra i protagonisti della stagione.

L’Inter conquista il suo 21esimo Scudetto battendo 2-0 il Parma; vanno a segno Thuram sul finire del primo tempo e Mkhitaryan, su assist del rientrante Lautaro Martinez, all’80° minuto. Ottima prestazione dei ragazzi di Chivu che davanti al proprio pubblico non sbagliano il primo match-point tricolore e fanno partire la festa sugli spalti e in campo. Oltre alla grande soddisfazione per il trofeo conquistato c’è anche un altro motivo per festeggiare per il club nerazzurro; la conquista del tricolore porta, infatti, il riscatto automatico di Manuel Akanji, che vestirà la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione. 15 milioni per l’acquisto e contratto fino al 2028.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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