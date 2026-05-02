L'Inter sta lavorando per rinnovare il contratto di un difensore svizzero, con l'obiettivo di mantenerlo in rosa fino al 2028. Se la squadra dovesse conquistare lo scudetto, il riscatto dal club inglese avverrebbe automaticamente. La trattativa è in corso e il club ha già definito alcuni dettagli legati alla durata del nuovo accordo. La volontà è di consolidare la rosa in vista delle prossime stagioni.

Sta per vincere il primo campionato italiano, dopo aver festeggiato il titolo con il Basilea in Svizzera e con il Manchester City in Inghilterra, dimostrando una capacità di adattamento non comune. Ma questo scudetto è un anche un passaggio decisivo per il suo futuro: dopo la stagione di reciproca conoscenza, Manuel Akanji verrà acquistato dall’Inter per 15 milioni, con contratto che in automatico verrà rinnovato fino al 2028 come da accordi stipulati nello scorso mese di settembre, all’ultimo giorno di mercato. “Non posso sapere cosa succederà in estate – diceva qualche mese fa – ma posso dire di essere molto felice qui”. In sostanza...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Akanji, scudetto e riscatto: Inter pronta a blindarlo fino al 2028

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#Adani: "Da #Acerbi a #Bastoni, tutti hanno dato meno in difesa. #Akanji ha 'coperto' tutto" x.com