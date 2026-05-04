Inter le auto dei campioni | la 500 di Calhanoglu la Ferrari di Thuram e il Toro di Lautaro

I giocatori dell'Inter, campioni d'Italia, si distinguono anche per le loro auto. Calhanoglu possiede una Fiat 500, Thuram guida una Ferrari e Lautaro Martinez ha optato per una vettura di marca Toro. Queste scelte rappresentano le preferenze di alcuni tra i calciatori nerazzurri, che mostrano un interesse evidente per il mondo delle quattro ruote. Le auto sono state notate durante eventi e testimonianze pubbliche.

Ventuno volte Inter. I nerazzurri conquistano lo scudetto, il ventunesimo della loro storia, dopo aver dominato il campionato. La festa di San Siro è arrivata con tre turni di anticipo sull'epilogo della Seria A: si potrebbe paragonare il ritmo della corazzata milanese (da questa stagione affiancata, nel ruolo di automotive partner, da Byd) a quello di una supercar. Del resto tra gli uomini di Cristian Chivu non mancano gli amanti delle quattro ruote. C'è chi è stato visto alla guida di una Ferrari, chi sfoggia una Lamborghini e chi, invece, ha gusti diametralmente opposti. Ecco le scelte più originali tra gli interisti in materia di auto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, le auto dei campioni: la 500 di Calhanoglu, la Ferrari di Thuram e il... Toro di Lautaro Notizie correlate Inter-Roma 5-2: gol di Lautaro (doppietta), Calhanoglu, Thuram e Barella, show dei nerazzurri e scudetto più vicinoServiva una prova di forza dopo tre partite senza vittoria in campionato e l’Inter non si fa pregare, battendo 5-2 la Roma a San Siro, mandando così... Inter Atalanta, Chivu ritrova Thuram per San Siro: la situazione degli infortunati e le ultime su Calhanoglu e LautaroCalciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Spalletti Juve, i bianconeri preparano il nuovo... Aggiornamenti e dibattiti I nerazzurri, campioni d'Italia, sembrano grandi appassionati di quattro ruote. Ecco le scelte di alcuni protagonisti, che rivelano gusti molto diversi tra loroI nerazzurri, campioni d'Italia, sembrano grandi appassionati di quattro ruote. Ecco le scelte di alcuni protagonisti, che rivelano gusti molto diversi tra loro ... gazzetta.it Inter, la lunga notte della festa scudetto: Lautaro e Thuram superstar in Piazza Duomo - VideoL'Inter batte il Parma 2-0 a San Siro e vince il 21esimo scudetto della sua storia. Poi, spazio alla grande festa dei tifosi per le vie di Milano: dal Duomo a Piazza Castello, i sostenitori nerazzurri ... adnkronos.com