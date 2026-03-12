Inter Atalanta Chivu ritrova Thuram per San Siro | la situazione degli infortunati e le ultime su Calhanoglu e Lautaro

Cristian Chivu ha riunito Thuram in vista della partita tra Inter e Atalanta a San Siro, segnando un passo avanti per il recupero del giocatore. Sono arrivati aggiornamenti anche su Lautaro e Calhanoglu, mentre la preparazione alla gara prosegue con alcune novità riguardanti gli infortunati. La sfida si avvicina e le squadre sono impegnate negli ultimi allenamenti prima dell’incontro.

