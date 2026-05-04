Dopo la conquista del 21° scudetto, i tifosi dell'Inter hanno celebrato con una serata che è iniziata con un evento privato allo Sheraton e si è conclusa in Piazza Duomo, dove si sono radunati in migliaia. La festa in centro città ha coinvolto momenti di musica, cori e bandiere, creando un’atmosfera di grande entusiasmo tra i presenti. La notte si è conclusa con l’esplosione di festeggiamenti in strada.

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© Calcionews24.com - Inter in versione festa grande a Milano dopo il 21^ Scudetto: dall’evento privato allo Sheraton all’esplosione in Piazza Duomo. Cronaca di una notte di forte entusiasmo!

Nella partita di ieri sera un tifoso INTERISTA esulta dopo un rigore fallimentare... dell'Inter!

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