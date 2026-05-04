Inter in versione festa grande a Milano dopo il 21^ Scudetto | dall’evento privato allo Sheraton all’esplosione in Piazza Duomo Cronaca di una notte di forte entusiasmo!
Dopo la conquista del 21° scudetto, i tifosi dell'Inter hanno celebrato con una serata che è iniziata con un evento privato allo Sheraton e si è conclusa in Piazza Duomo, dove si sono radunati in migliaia. La festa in centro città ha coinvolto momenti di musica, cori e bandiere, creando un’atmosfera di grande entusiasmo tra i presenti. La notte si è conclusa con l’esplosione di festeggiamenti in strada.
Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Chivu dopo la vittoria dello Scudetto: «Sono nella storia dell’Inter? Lo ero già prima. I ragazzi si sono rimboccati le maniche da chi ha cercato di denigrarli» Marotta svela: «Il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso, è un sogno che si è realizzato.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Nella partita di ieri sera un tifoso INTERISTA esulta dopo un rigore fallimentare... dell'Inter!
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