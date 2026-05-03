In un'intervista, il calciatore ha parlato della vittoria dello scudetto con l'Inter, sottolineando il ruolo della società Dimash srl, che risulta sempre in utile. Si è approfondito il modo in cui ha gestito i costi operativi in aumento e sono stati rivelati i nomi di chi detiene le quote di maggioranza della stessa società. Non sono stati forniti dettagli sui numeri finanziari specifici o sui soggetti coinvolti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Dimarco a gestire i costi operativi in crescita?. Chi detiene le quote di maggioranza della società Dimash srl?. Perché gli utili sono stati interamente reinvestiti nel patrimonio netto?. Come influisce la gestione del brand sulla carriera post-agonistica?.? In Breve Dimash srl ha registrato ricavi di 900mila euro e utili di 111mila euro nel 2025.. Gianni Dimarco e Giulia Mazzocato detengono ciascuno il 10% del capitale societario.. Il patrimonio netto ha raggiunto 843mila euro grazie al reinvestimento totale degli utili.. I costi per i servizi sono saliti da 198mila a 453mila euro in un anno.. Federico Dimarco conquista lo scudetto 2025 2026 con l’Inter e consolida la sua Dimash srl con un utile positivo dopo tre anni consecutivi di bilanci in attivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dimarco: scudetto con l’Inter e la Dimash srl sempre in attivo

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