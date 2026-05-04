Il doppio scudetto di Marotta | come ha fatto a vincere col bilancio in attivo
L'Inter ha concluso l'ultimo esercizio finanziario con un bilancio in attivo, una delle poche squadre della Serie A a riuscirci. La società ha ottenuto due scudetti consecutivi, un risultato che ha attirato l'attenzione per come sia stato raggiunto nonostante le sfide economiche del calcio moderno. In questo contesto, le strategie adottate e le scelte di gestione sono state oggetto di analisi, puntando a capire come si siano tradotte in successi sportivi e finanziari.
L'Inter è una delle sei squadre della Serie A che ha chiuso i propri bilanci in positivo. Dopo le difficoltà degli anni passati, i nerazzurri hanno risanato i conti: è questo uno dei segreti dello Scudetto?.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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