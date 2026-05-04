Il doppio scudetto di Marotta | come ha fatto a vincere col bilancio in attivo

L'Inter ha concluso l'ultimo esercizio finanziario con un bilancio in attivo, una delle poche squadre della Serie A a riuscirci. La società ha ottenuto due scudetti consecutivi, un risultato che ha attirato l'attenzione per come sia stato raggiunto nonostante le sfide economiche del calcio moderno. In questo contesto, le strategie adottate e le scelte di gestione sono state oggetto di analisi, puntando a capire come si siano tradotte in successi sportivi e finanziari.