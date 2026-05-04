L'Inter si prepara a rinforzare la rosa con tre nuovi acquisti e un colpo a parametro zero per il reparto difensivo. Il direttore generale ha comunicato alla proprietà che sono necessari anche giocatori stranieri con esperienza. Non sono previste rivoluzioni radicali, ma alcuni interventi mirati per migliorare la squadra. La campagna di rafforzamento sta prendendo forma, con attenzione alle esigenze del club e alle opportunità di mercato.

Chi si aspetta una rivoluzione, probabilmente resterà deluso. L’Inter si rafforzerà senz’altro nel prossimo calciomercato estivo, ma senza fare spese folli e acquisti roboanti: a proposito, sono già spariti quelli che parlavano di colpo alla Cristiano Ronaldo. La ‘garanzia’ per i tifosi, come per lo stesso Chivu, è rappresentata da Marotta e Ausilio. Nessuno dei due è Dio sceso in terra, infatti qui su Calciomercato.it hanno ricevuto critiche quando abbiamo ritenuto giusto farle. Non apparteniamo alla loro lunga schiera di cortigiani. Allo stesso tempo, però, si può dire che entrambi rappresentino il meglio del panorama dirigenziale italiano. I risultati recenti dell’Inter stanno a testimoniarlo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, e adesso? Tre grandi rinforzi e un colpo a zero per Chivu

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