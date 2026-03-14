Oggi alle 15 si gioca l’anticipo di Serie A tra Inter e Atalanta, partita valida per la 29ª giornata. Per i nerazzurri, ci sono due dubbi principali nella formazione, mentre il tecnico della Dea ha recuperato Ederson e Scalvini, ma solo quest’ultimo sembra destinato a partire titolare. La sfida si svolge allo stadio di Milano.

Inter-Atalanta è il primo anticipo del sabato (oggi ore 15) valevole per la 29esima giornata di Serie A. Una partita delicata per entrambe le squadre: i nerazzurri devono riscattare la sconfitta nel derby e riprendere la fin qui grande marcia verso lo Scudetto, mentre dall’undici di Palladino ci si aspetta una reazione d’orgoglio dopo il 6-1 beccato dal Bayern in Champions martedì scorso. Per la ‘Dea’ ci sono due ottime notizie: i recuperi di Scalvini ed Ederson, anche se solo il difensore dovrebbe partire dall’inizio. Palladino abbandonerà la difesa a quattro disintegrata dai bavaresi, per far ritorno al consueto 3-4-2-1: alle spalle di Scamacca dovrebbero agire Samardzic e l’ex Zalewski. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Probabili formazioni Inter-Atalanta: due grandi dubbi per Chivu

Articoli correlati

Probabili formazioni Atalanta Inter, due grossi dubbi per ChivuFuturo Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non...

Probabili formazioni Atalanta Inter, i dubbi di mister Chivudi Redazione Inter News 24Probabili formazioni Atalanta Inter, mister Cristian Chivu ha diversi dubbi per la sfida dei Bergamo.

Contenuti utili per approfondire Probabili formazioni Inter Atalanta due...

Temi più discussi: Inter-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca; Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Inter, verso l’Atalanta: torna titolare Dumfries? Tutte le novità e l’11 nella testa di Chivu.

Probabili formazioni Inter-Atalanta: riecco Thuram. Le sensazioni su Dumfries e ScamaccaProbabili formazioni Inter Atalanta - Le possibili scelte di Chivu e Palladino per il match della 29^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Inter-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheInter-Atalanta di Serie A 2025-26, 29a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite, pillole e statistiche a confronto ... sport.virgilio.it

Inter-Atalanta, le probabili formazioni di Chivu e Palladino - facebook.com facebook

#InterAtalanta, le probabili formazioni di #Chivu e #Palladino x.com