L’ex attaccante ha commentato il momento attuale della squadra, sottolineando come Lautaro Martinez rappresenti una parte fondamentale del team. Ha inoltre evidenziato il ruolo di Chivu nel cambio di rotta della formazione, passando da un andamento poco incisivo a uno più dinamico. Secondo quanto riferito, la rinascita della squadra coincide con il recupero fisico dell’attaccante, che ha influenzato positivamente le prestazioni complessive.

"L’ Inter è tornata a volare, ha rifilato cinque gol alla Roma, secondo me ha messo le mani sullo scudetto, e qual è il volto in copertina? Quello di Lautaro. Non è un caso se i nerazzurri sono rinati nel momento in cui il capitano si è rimesso in forma dopo i guai fisici. Lui vale gran parte della squadra. E non soltanto per i gol, ma anche per altro". Hernan Crespo, ex attaccante, allenatore in cerca di panchina dopo il recente esonero dal San Paolo, ha le idee chiare sul talento del connazionale Lautaro e sulla sua importanza nell’Inter. Che cosa la colpisce del Toro? "Tutto. Lo seguo da quando era un ragazzo, i primi passi in Europa, nell’Inter che è un ambiente che conosco benissimo, quindi le sirene di altri grandi club che lo corteggiavano, ma lui non si è mai voluto distaccare dal suo amore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crespo: "Lautaro è mezza Inter. E Chivu sta cambiando la squadra: prima era piatta, adesso..."

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Spesso sentiamo dire "ho i capelli crespi, sono fatta così". In realtà, il crespo non è una categoria genetica o un tipo di capello con cui bisogna convivere per forza. È semplicemente la reazione fisica a una forte mancanza d'acqua all'interno della fibra capillare - facebook.com facebook