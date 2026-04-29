Rinnovo Dimarco ecco quando scatta la clausola | il piano dell’Inter per il futuro del miglior assistman della Serie A

L’esterno della squadra nerazzurra ha un contratto che prevede una clausola unilaterale, la cui attivazione è prevista in una data specifica. La società sta pianificando come gestire la situazione, in modo da definire il suo futuro in vista delle prossime stagioni. La clausola potrebbe entrare in vigore in un momento preciso, influenzando le decisioni sul rinnovo o eventuali trattative di mercato.

Inter News 24 Rinnovo Dimarco, ecco quando scatta la clausola unilaterale: ecco il piano dell’Inter per il futuro dell’esterno nerazzurro. Federico Dimarco e l’Inter continueranno il loro cammino insieme. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a far scattare la clausola unilaterale per estendere il contratto dell’esterno, spostando la scadenza dal 2027 al 2028. Un attestato di stima necessario per un giocatore che sta vivendo un’annata strepitosa e per il quale, in futuro, si profila un ulteriore prolungamento con adeguamento dell’ingaggio. Il legame tra il calciatore e la società non aveva bisogno di conferme, essendo Dimarco «milanese e interista» nell’anima, ma i risultati ottenuti sul campo hanno accelerato le pratiche per blindarlo.🔗 Leggi su Internews24.com

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