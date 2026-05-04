Inter dal fondo al trionfo con il talento di Chivu e la forza della società

L'Inter ha concluso una stagione inaspettatamente positiva grazie al contributo del tecnico romeno, arrivato come soluzione d'emergenza e poi confermato come guida della squadra. La società ha supportato questa scelta, permettendo alla squadra di esprimersi al meglio. Durante il campionato, la formazione ha mostrato miglioramenti evidenti e ha ottenuto risultati importanti, culminati con una vittoria che ha consacrato il percorso del club.

Cominciamo dalla fine: in questo ventunesimo scudetto c’è la quintessenza dell’Inter. Partenza disastrosa (due sconfitte nei primi tre turni), risalita dominante, presunzione di avere già tutto in tasca, quindi sconfitte e presagi di liquefazione primaverile, infine lo strappo decisivo arrivato imprevisto, con la precisione del caso. L’Inter si è costruita strada facendo risalendo dal fondale buio dov’era finita, accanto al Titanic, dopo il rigore di Pedro a San Siro all’ultimo minuto e il 5-0 di Monaco con il Psg. Scudetto e Champions persi così male da somigliare a colpi letali, accompagnati, per non farsi mancare niente, dalla decisione araba di Inzaghi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, dal fondo al trionfo con il talento di Chivu (e la forza della società) Inter, Bergomi sulla vittoria a Como: Chivu è stato decisivo coi cambi | Sky Calcio Club Notizie correlate Stankovic Inter, la società ha deciso di esercitare la recompra per riportare a casa il talento dal Club Bruggedi Lorenzo VezzaroStankovic Inter e il ritorno a Milano per durante l’estate: il piano di Marotta per valorizzare il figlio d’arte dopo l’esplosione... Chivu post Inter Cagliari: «Del mio rinnovo non ho mai parlato con la società, la testa è al campo. Sullo scudetto…»di Alberto PetrosilliChivu, tecnico dell’Inter, ha analizzato il successo ottenuto questa sera contro il Cagliari a San Siro: le sue dichiarazioni Al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter, dal fondo al trionfo con il talento di Chivu (e la forza della società); La stella di Marotta: il sapore speciale del primo titolo da presidente dell'Inter; Nerazzurri verso lo scudetto. Inter-Parma alle 20.45, segui la diretta; Inter - Parma (2-0) Serie A 2025. Inter, dal fondo al trionfo con il talento di Chivu (e la forza della società)Cominciamo dalla fine: in questo ventunesimo scudetto c’è la quintessenza dell’Inter. Partenza disastrosa (due sconfitte nei primi tre turni), risalita dominante, presunzione di avere già tutto in ... msn.com Scudetto Inter, il film del campionatoL'Inter torna campione d'Italia dopo il trionfo della seconda stella nel 2024. Un percorso vincente quello della squadra affidata in estate a Chivu, che festeggia con tre turni d'anticipo. Il cammino ... sport.sky.it Le foto dei festeggiamenti per lo Scudetto dell’Inter x.com Inter campione d’Italia: i nerazzurri conquistano il loro 21esimo scudetto. #Tg1 - facebook.com facebook