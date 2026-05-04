Dopo la conquista dello scudetto, l'Inter si trova al centro di discussioni che riguardano sia il settore arbitrale sia le mosse di mercato. Beppe Marotta ha dichiarato di avere le idee chiare sulle strategie da adottare, sottolineando il confronto con la proprietà che definirà le linee guida, anche dal punto di vista economico. La squadra sembra concentrata sulla pianificazione futura, senza dedicare troppo spazio ai festeggiamenti.

"Abbiamo le idee molto chiare su come agire, grazie anche al confronto che abbiamo avuto e che avremo con la proprietà, che ci detterà le linee guide anche dal punto di vista economico", parola di Beppe Marotta, che quasi non ha "tempo" di festeggiare. C'è da programmare la prossima stagione. Nella sera della festa per il 21esimo scudetto, il presidente dell' Inter guarda con ottimismo al futuro della squadra. "Sono fiducioso - afferma il dirigente nerazzurro ai microfoni di Dazn - perché è un gruppo consolidatosi nel corso degli anni ed è una peculiarità importante come il fatto di avere uno zoccolo duro di italiani, oggetto di riflessione in questi giorni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, cosa succede dopo lo scudetto tra caso arbitri e mercato

INDAGINE ROCCHI: MA COSA RISCHIA L’INTER #calcio #arbitri #seriea #inter

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