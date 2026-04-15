Un’indagine aperta dalla procura milanese riguarda un’agenzia di dossieraggi coinvolta in attività di spionaggio commerciale. L’indagine si concentra sulla possibile vendita di dati segreti, ottenuti attraverso hacker e agenti di polizia assoldati. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso di strumenti illegali per ottenere informazioni riservate, sollevando questioni legate alla legalità e alle modalità di raccolta di dati sensibili nel settore privato.

Questo articolo sul caso Equalize è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026. Il caso Equalize, agenzia privata identificata dai magistrati milanesi, è un compendio altamente istruttivo della nostra (cattiva) passione per le ombre e i segreti. Gli indagati sono 81 tra ex poliziotti, ex agenti segreti, hacker, finanziatori e trafficanti di dossier. Centinaia gli spiati, lungo una diagonale di società civile che va dagli imprenditori ai cantanti, dai manager ai calciatori. I nomi? Un fritto misto: Marcell Jacobs, il velocista, e Matteo Arpe, il finanziere. Fabrizio Corona, l’agente fotografico, e Stefano Boeri, l’architetto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Caso Equalize, Pino Corrias: «Che cosa succede quando lo spionaggio diventa mercato, con haker e poliziotti assoldati per raccogliere dati segreti?»

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