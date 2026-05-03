Festa nerazzurra a San Siro L’Inter supera il Parma 2-0 ed è campione d’Italia

L’Inter ha vinto 2-0 contro il Parma a San Siro, conquistando il suo 21° scudetto. La squadra aveva bisogno di almeno un punto, considerando il pareggio del Napoli a Como, per laurearsi campione d’Italia. La vittoria permette ai nerazzurri di festeggiare davanti ai propri tifosi senza ulteriori calcoli. La partita si è conclusa con la conquista del titolo, marcando un passo importante nella stagione della squadra.

Missione compiuta. L’ Inter supera il Parma a San Siro e conquista il 21° scudetto della sua storia. Bastava un punto ai nerazzurri, dopo il pareggio del Napoli a Como, per festeggiare il tricolore davanti ai propri tifosi. Un evento che non accadeva dal maggio ‘89 quando l’Inter dei Record, guidata da Trapattoni, sconfisse il Napoli di Maradona, aggiudicandosi il tricolore numero tredici. Con questa vittoria l’Inter sale a 82 punti, dodici lunghezze in più del Napoli di Conte. Una piccola rivincita per tutto il mondo nerazzurro dopo il deludente finale della passata stagione. Veniamo alla partita. Ci mettono un po’ a carburare i nerazzurri contro un Parma, ostico e ben messo in campo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Festa nerazzurra a San Siro. L’Inter supera il Parma 2-0 ed è campione d’Italia Notizie correlate Inter Parma, nessuna festa scudetto a San Siro? Ecco il piano del club nerazzurroMercato Inter, un top club di Serie A punta Carlos Augusto! La situazione Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma... Leggi anche: A San Siro esplode la festa nerazzurra. Le immagini Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter, scudetto a San Siro 37 anni dopo: il piano per la festa nerazzurra; Inter, scudetto a San Siro 40 anni dopo l'ultima volta: il piano per la festa nerazzurra; Scudetto Inter, il programma: in caso di titolo domenica solo la festa privata; L’inter si prepara alla festa a San Siro? Ecco come i giocatori hanno chiesto alla società centinaia di biglietti per amici e parenti. Serie A, l’Inter è campione d’Italia: esplode la festa a San Siro e a Milano, i nerazzurri conquistano il 21° scudettoThuram sblocca la partita nel recupero del primo tempo, Mkhitaryan la chiude: l’Inter batte il Parma e fa partire la festa scudetto con tre giornate d'anticipo ... affaritaliani.it Festa nerazzurra a San Siro. L’Inter supera il Parma 2-0 ed è campione d’ItaliaCon un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan, la squadra di Chivu conquista i tre punti del 21° scudetto. Tripudio nerazzurro al Meazza, che festeggia i suoi beniamini ... ilgiornale.it Serie A. Festa a San Siro: l'Inter non sbaglia un colpo: è scudetto Chivu e la sua banda si aggiudicano il titolo con tre giornate di anticipo battendo per 2 a 0 il Parma: in gol vanno Thuram e Mkhitaryan Tutti gli aggiornamenti su RaiNews.it - facebook.com facebook Pazzesco San Siro ha cominciato a urlare 2 secondi prima che tirasse Thuram #InterParma x.com