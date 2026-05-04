Inter Calhanoglu ballerino provetto | imita Michael Jackson e i compagni impazziscono

Una notte di festa per l’Inter, che ha vinto il suo 21esimo scudetto con tre partite ancora da giocare. Tra i festeggiamenti, il centrocampista turco ha attirato l’attenzione per aver imitato alcuni passi di Michael Jackson, facendo divertire i compagni di squadra. La squadra ha celebrato il titolo con allegria, mentre i festeggiamenti sono proseguiti tra risate e momenti di spensieratezza.

È stata una notte di festa per l’Inter che ieri ha conquistato il suo 21esimo scudetto con tre giornate di anticipo. I giocatori si sono scatenati, su tutti Hakan Calhanoglu che ha ballato sulle note di "Billie Jean" imitando il famoso “moonwalk” di Michael Jackson.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Calhanoglu ballerino provetto: imita Michael Jackson e i compagni impazziscono Notizie correlate Michael, Jaafar Jackson canta davvero? La verità sulla voce nel biopic su Michael JacksonUna delle domande più frequenti dopo l’uscita di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, riguarda proprio la voce del protagonista: Jaafar... Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson