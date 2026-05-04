Inter Bastoni festeggia lo scudetto dopo l’anno delle polemiche

Dopo un anno segnato da polemiche e discussioni, il difensore dell'Inter ha celebrato ufficialmente lo scudetto. Durante questa stagione, si sono verificati momenti di tensione, tra cui le accuse di simulazione rivolte a un avversario e le decisioni arbitrali contestate nel derby d’Italia. In particolare, l’atleta ha affrontato le accuse, mentre il VAR non ha revocato un’ammonizione importante, generando ulteriori commenti tra tifosi e addetti ai lavori.

? Cosa scoprirai Come ha gestito Bastoni le accuse di simulazione contro Kalulu?. Perché il VAR non ha annullato l'ammonizione nel derby d'Italia?. Cosa ha causato l'espulsione di Bastoni nella sfida contro la Bosnia?. Come ha superato il difensore la pressione mediatica dopo San Siro?.? In Breve Episodio San Siro il 14 febbraio 2026 con l'espulsione di Kalulu dopo contatto con Bastoni.. Espulsione di Bastoni contro Bosnia il 31 marzo 2026 allo stadio Bilino Polje.. Vittoria Inter 3-2 contro Juventus nel derby d'Italia grazie al gol di Zielinski.. Eliminazione Italia ai rigori dopo il gol di Tabakovic al 79' minuto.. Alessandro Bastoni festeggia il ventunesimo scudetto dell’Inter dopo una stagione caratterizzata da momenti di estrema difficoltà personale e professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter, Bastoni festeggia lo scudetto dopo l’anno delle polemiche Inter nuova festa scudetto Notizie correlate Festeggia lo scudetto dell'Inter con una promo speciale: un anno di G+ a partire da 4,99€ al meseL'Inter ha conquistato il suo 21° scudetto battendo domenica sera a San Siro il Parma. Leggi anche: Inter-Juve, Moratti commenta il caso Bastoni-Kalulu tra Scudetto e polemiche Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; 21 Tappe per il 21° Scudetto; Bastoni: Questo scudetto significa di più. Mai stato solo, affrontando tutto. Commenta anche Zhang; Bastoni, il Barcellona ha pronto il piano B: l'Inter non molla e aspetta l'offerta giusta. Come può cambiare l’Inter dopo lo scudetto: se parte Bastoni, idea difesa a quattroL’Inter vince e festeggia, ma inizia a pensare al futuro. Lo hanno detto, da Beppe Marotta a Cristian Chivu, tutti i protagonisti del ventunesimo. tuttomercatoweb.com Inter campione d'Italia, è lo scudetto numero 21: esplode la festa nella Milano nerazzurra. Folla in Duomo«Per noi la vittoria non è solo arrivare primi, ma è in tutto ciò che fai prima di quel momento. Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi»: è parte del testo del video emozional ... ilmessaggero.it “Abbiamo vinto. Ma non oggi”. Nel giorno del trionfo questo messaggio vale molto. Forse più della vittoria stessa, perché prova ad andare oltre la gioia del momento e racconta un’intenzione. L’Inter in questi ultimi anni non ha vinto “sempre”, anzi, ma di sicuro - facebook.com facebook La Curva Nord della Lazio: "Sabato noi e gli ultras Inter fuori dallo stadio" x.com