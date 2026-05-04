Intelligenza Artificiale a scuola il 92% degli studenti la usa ma manca la guida dei docenti Il sondaggio in Veneto

Un recente sondaggio condotto in Veneto rivela che il 92% degli studenti utilizza regolarmente strumenti di intelligenza artificiale nelle loro attività scolastiche. Tuttavia, i docenti non forniscono ancora una guida strutturata su come integrare questa tecnologia nel percorso di apprendimento. La diffusione di queste risorse digitali tra gli studenti è ormai diffusa, ma la presenza di supporto e orientamento da parte degli insegnanti rimane limitata.

L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita degli studenti, ma la scuola fatica ancora a guidarne l’utilizzo. È quanto emerge dalla rilevazione “Studenti e Intelligenza Artificiale”, presentata il 28 aprile nel corso del seminario “Educare ad un uso consapevole e competente dell’intelligenza artificiale a scuola”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Il sondaggio, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, ha coinvolto oltre 20.000 ragazzi, offrendo un quadro dettagliato su abitudini, consapevolezza e aspettative legate all’uso dell’IA. Dai dati emerge che il 92,5% degli studenti utilizza strumenti di intelligenza artificiale: il 24,1% lo fa quotidianamente, mentre oltre il 52% ricorre a questi strumenti almeno una volta a settimana.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’Intelligenza Artificiale a scuola

Notizie correlate

Intelligenza Artificiale a scuola, il 92% degli studenti la usa ma manca la guida dei docentiL’intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita degli studenti, ma la scuola fatica ancora a guidarne l’utilizzo.

Leggi anche: Intelligenza Artificiale a scuola: quali sono le opportunità, i rischi e i doveri dei docenti? [GUIDA pratica]

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Intelligenza artificiale a scuola: cosa non torna nel DM 219; La scuola guarda al passato per insegnare il futuro. Geografia riconquista la sua dignità, intelligenza artificiale al debutto; Intelligenza artificiale in classe. Tra innovazione tecnologica e responsabilità educativa nella scuola contemporanea; L'intelligenza artificiale entra nelle aule italiane, ma gli insegnanti non sanno come gestirla.

Scuola e Intelligenza Artificiale: «Temo l’AI nelle nuove linee guida dei licei»L'AI nei programmi scolastici pone sfide culturali e pedagogiche, evidenziando la necessità di una formazione docente adeguata. E se le cose peggiorassero? famigliacristiana.it

L'intelligenza artificiale a scuola, la docente: Il rischio è che non sappiano distinguere tra l’Ia e la realtà. Ma serve una formazione anche per gli insegnantiBELLUNO. Spesso i docenti non si rendono conto che il rischio maggiore è epistemico e questa inconsapevolezza non ci permette di aiutare gli studenti a capire che le app di intelligenza artificiale v ... ildolomiti.it

Dal 2027 l'intelligenza artificiale non potrà più concorrere agli Oscar - facebook.com facebook

Digital Trust Index 2026: lo scetticismo verso l'intelligenza artificiale e le difficoltà di accesso all'identità stanno causando una perdita di ricavi x.com