Insulta il sindaco sui social | a processo per diffamazione

Un uomo di 43 anni, residente a San Giustino, è stato citato a giudizio dal Tribunale penale di Perugia per aver scritto commenti offensivi sui social nei confronti di un sindaco di un comune dell’Emilia Romagna. L’imputato, assistito dall’avvocato Eugenio Zaganelli, dovrà rispondere del reato di diffamazione. Il procedimento si è aperto dopo la denuncia presentata dall’amministratore pubblico coinvolto.

Un 43enne di San Giustino, difeso dall’avvocato Eugenio Zaganelli, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per aver offeso, sui social, un sindaco di un comune dell’Emilia Romagna.La Procura di Perugia contesta l’accusa di diffamazione a messo sociale “perché, comunicando con.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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