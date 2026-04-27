Reggio Emilia insulta la vicina sui social | Casa tua è un campo rom Lei la denuncia per diffamazione

A Novellara (Reggio Emilia) una donna di 37 anni, proprietaria di un immobile nel Napoletano, ha denunciato la vicina di casa che sui social aveva postato una foto della sua casa definendola "un campo rom". La 47enne è accusata di diffamazione aggravata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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