Insulta sui social la vicina | Casa tua è un campo rom Nei guai per diffamazione

Una donna di 37 anni residente nella Bassa Reggiana è finita nei guai per aver pubblicato sui social media foto di un cortile di proprietà di una vicina, situato in un comune del Napoletano. La donna ha accompagnato le immagini con un commento offensivo, scrivendo che si trattava di un “campo rom in pieno centro”. L’episodio ha portato a un procedimento per diffamazione nei suoi confronti.

Ha postato sui social alcune foto di un cortile vicino alla sua abitazione, nel Napoletano, di proprietà di una donna di 37enne, di origine campana ma residente nella Bassa Reggiana, accompagnando le immagini con la scritta: "Campo rom in pieno centro. vergognati!". Un messaggio come tanti se ne vedono sul web. Ma stavolta la proprietaria del cortile preso di mira da foto e commento, ritenendosi offesa, ha deciso di presentare querela ai carabinieri di Novellara, la cittadina dove risiede, facendo avviare un procedimento penale. Le indagini dei militari dell’Arma hanno confermato la presenza del post incriminato, arrivando alla presunta autrice, una donna di 47 anni, abitante nel Napoletano, che avrebbe diffuso il post sotto accusa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insulta sui social la vicina: "Casa tua è un campo rom". Nei guai per diffamazione Notizie correlate Definisce la casa della vicina “un campo Rom” e pubblica le foto: denunciata per diffamazioneUna 47enne è stata denunciata per diffamazione aggravata dopo un’indagine dei carabinieri di Novellara: la donna in un post pubblicato su Facebook... Rapina ai tifosi del Sudtirol e “trofei” sui social dopo la partita: cinque ultras nei guaiCinque persone di Castellammare di Stabia sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine su una rapina aggravata ai danni di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Insulta sui social la vicina: Casa tua è un campo rom. Nei guai per diffamazione; Il polemista russo Solovyev insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonata; Risarcito per insulti social. Dona la cifra all’Aned: Educare al rispetto; Solovyev, il conduttore russo insulta pesantemente Giorgia Meloni: Bestia, idiota... Insulta sui social la vicina: Casa tua è un campo rom. Nei guai per diffamazioneHa postato su facebook le foto dell’abitazione della donna nel napoletano. Ma la vittima ha denunciato tutto ai carabinieri di Novellara dove risiede. ilrestodelcarlino.it Casa tua è un campo rom: insulta la vicina sui social, lei la denunciaIl caso in provincia di Reggio Emilia: una donna di 47 anni è stata denunciata per diffamazione a causa di un post offensivo pubblicato su Facebook ... today.it Lorena Lucattini, ex candidata di Avs al Comune di Genova, insulta le penne nere in vista dell’adunata nazionale: «Bevono e sporcano, occupano scuole e palestre. Almeno si pagassero gli alberghi». Silenzio della Salis. - facebook.com facebook Un conduttore russo insulta Meloni e diventa un caso diplomatico. Frasi indecenti, ma che restano pronunciate da un uomo di spettacolo, per quanto famoso e vicino al regime. Trasformarlo in un affare internazionale mi sembra davvero esagerato. #zuppadip x.com